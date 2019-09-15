2019/09/15 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فيديو جديد: أحد الناجين يكشف تفاصيل جديدة عن «حادثة التدافع» في باب الرجاء

الأحد / 15 / أيلول - 2019

66

كربلاء - كلمة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو جديد: أحد الناجين يكشف تفاصيل جديدة عن «حادثة التدافع» في باب الرجاء) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو جديد: أحد الناجين يكشف تفاصيل جديدة عن «حادثة التدافع» في باب الرجاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).