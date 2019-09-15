محافظ بغداد : سنعمل على معالجة تضرر الطرق الخارجية بالتنسيق مع المرور وجهات عدة

2019/09/15 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري عن التنسيق المتواصل مع المرور والجهات ذات العلاقة لمنع تضرر الطرق الخارجية جراء الحمولات الزائدة للمركبات، مشيرا الى المباشرة بقشط الشارع الرئيسي لطريق التاجي.وقال المحافظ خلال زيارته الميدانية لقضاء التاجي ولقائه اهالي ووجهاء المنطقة بحضور اعضاء من مجلس المحافظة والملاك المتقدم ورؤساء الوحدات الادارية :ان “المحافظة ستعمل على […]

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