الحكومة الجزائرية المؤقتة تعتزم إعلان موعد الانتخابات الرئاسية مساء اليوم

2019/09/15 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، ينوي الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية مساء اليوم.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أن عبد القادر بن صالح، سيلقي خطابا هاما إلى الشعب الجزائري، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري، قد أعلن اليوم عن تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، برئاسة وزير العدل السابق، محمد شرفي.

وقال شرفي، عقب إعلان تعيينه: "مهمة اللجنة أن ينعم المواطن بحقوقه السياسية الكاملة دون أي قيد، إلا ما يفرضه القانون، الذي يطلق عليه عبارة دولة الحق والقانون".

وتابع "السلطة ستكون همزة ربط جيل الثورة والجيل الصاعد للألفية الثانية، نحن جيل أشبال الاستقلال".

ويعيش الشعب الجزائري منذ 22 شباط الماضي حالة من الحراك الواسعة سواء المسيرات أو التظاهرات في الشارع، التي أنهت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأجلت الانتخابات الرئاسية لموعد لم يحدد بعد.

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