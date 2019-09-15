جريمة قتل مروعة تهز محافظة دهوك.. رجل وامرأة ضحيتها

2019/09/15 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هزت جريمة قتل مروعة حدثت ،اليوم الاحد، محافظة دهوك وراح ضحيتها رجل وامرأة.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “رجلا في الخمسينيات من عمره، قام باطلاق النار على امرأة في ناحية اتروش، ما ادى لمقتلها على الحال”.واضاف، “كما قام بقتل رجل يعمل بشركة نفطية”، مشيرا الى ان “مشاكل اجتماعية تقف وراء […]

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