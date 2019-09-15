مجلس النواب : كتل سياسيـة تتبنـى تشكيـل حكومـة الظـل

2019/09/15 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلس النواب عن حراك نيابي تتبناه كتل سياسيـة لتشكيل حكومة الظل ، مؤكدا في الوقت نفسـه التزامه بدعم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتنفيذ البرنامج الحكومي .

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