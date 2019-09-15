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المسيرة تفضح أنظمة الاعتراض: لماذا يتفاوض العراق على شراء(أس – 300


المسيرة تفضح أنظمة الاعتراض: لماذا يتفاوض العراق على شراء(أس – 300
2019/09/15 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

فرضت الطائرات المسيرة نفسها، مؤخراً، كسلاح “مرعب” متعدد المهام في المعارك، ما دفع الدول و...

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