2019/09/15 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



فرضت الطائرات المسيرة نفسها، مؤخراً، كسلاح “مرعب” متعدد المهام في المعارك، ما دفع الدول و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المسيرة تفضح أنظمة الاعتراض: لماذا يتفاوض العراق على شراء(أس – 300) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المسيرة تفضح أنظمة الاعتراض: لماذا يتفاوض العراق على شراء(أس – 300) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).