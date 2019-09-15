2019/09/15 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 05mG0DKTits

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هدم بيوت فقراء بابل لتشييد متنزه! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هدم بيوت فقراء بابل لتشييد متنزه! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).