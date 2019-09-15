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شاهد بالفيديو.. لواء 43 الحشد الشعبي يعالج طائرة مسيرة


شاهد بالفيديو.. لواء 43 الحشد الشعبي يعالج طائرة مسيرة
2019/09/15 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: f3PtvyXOnyM

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