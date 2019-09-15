2019/09/15 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافادت مصادر صحفية، بترشيح رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض ، لمنصب نائب رئيس الجمهورية عن المكون الشيعي ، فيما تحدثت عن ترشيح سليم الجبوري ، نائباً ثانياً عن المكون السني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر صحفية: الفياض نائبا اول لرئيس الجمهورية والجبوري ثانيا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر صحفية: الفياض نائبا اول لرئيس الجمهورية والجبوري ثانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).