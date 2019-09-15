عبدالمهدي يبحث مع شركتين عملاقتين كهرباء مستقرة لصيف العراق

2019/09/15 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي رؤساء شركات سيمنس الالمانية واكوا باور السعودية وشركة جي اي الامريكية، كلا على انفراد.وجرى متابعة خارطة طريق قطاع الكهرباء مع رئيس شركة سيمنس جو كايزر والتزاماتها من اجل تحقيق كهرباء مستقرة قبل الصيف المقبل، وشدد رئيس مجلس الوزراء على انجاز شركة سيمنس لتعاقداتها وفق المدد الزمنية المتفق عليها ضمن افضل الموافقات العالمية.فيما اعرب رئيس شركة اكوا باور محمد عبدالله ابونيان عن حرص القيادة السعودية على توثيق العلاقة مع العراق، ونقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد، وعرض رئيس الشركة خدماتها في مشاريع الكهرباء والماء والربط الخليجي.وبحث رئيس مجلس الوزراء مع شركة جي اي، جون رايس ورئيس فرع جي اي في الشرق الاوسط جو انيس ، بحضور السفير الامريكي ببغداد ، الالتزامات التي قطعتها الشركة بتوفير طاقات جديدة ومستمرة .وأبدى رئيس مجلس ادارة الشركة رغبته في التعاون والشراكة مع العراق والعمل على تجهيز الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين .وحضر اللقاءات وزير الكهرباء والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء .

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