انباء عن ترشيح فالح الفياض نائبا اول لرئيس الجمهورية وسليم الجبوري ثانيا

2019/09/15 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افادت مصادر صحفية، بترشيح رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض ، لمنصب نائب رئيس الجمهورية عن المكون الشيعي ، فيما تحدثت عن ترشيح سليم الجبوري ، نائباً ثانياً عن المكون السني....

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