اتهامات لكوربين بتسريب معلومات سرية أمريكية إلى روسيا

2019/09/15 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم تقرير أمريكي أنه يمكن لرئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، في حال انتخابه، أن ينقل معلومات تقدمها المخابرات الأمريكية لنظيرتها البريطانية إلى السلطات الروسية

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