محافظ صلاح الدين لـ

2019/09/15 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

اوضح محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ان المخيمات لن تشكل حلاً لأزمة النزوح في المحافظة.

وقال خليل لـ"العهد نيوز" اليوم الأحد،

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