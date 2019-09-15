الخلافات تعرقل مصير كرة القدم العراقية..الاتحاد يرفض الاستقالة والامور تتعقد

2019/09/15 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انهى الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الاحد، اجتماعه من اجل بحث الشروط التي وضعها النجم الدولي السابق، عدنان درجال، من اجل التنازل عن قضية تزوير اوراق ترشيحه لدى المحاكم العراقية.وعقد الاتحاد اجتماعه في مقره ظهر اليوم وحضره كل من علي جبار وكامل زغير وفالح موسى وغالب الزاملي ويحيى كريم واحسان الازيرجاوي […]

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