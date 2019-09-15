ما حقيقة رحيل ميسي إلى الدوري الأمريكي؟

2019/09/15 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ولدى ميسي بند يسمح له بفسخ عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويرحل بالمجان.ونفى مصدر مقرب من اللاعب وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر بين بيكهام وميسي لأجل رحيل البرغوث عن برشلونة.و رغم أنّ بيكهام يود أن يتعاقد مع اللاعب ويضم كذلك لويس سواريز ليكونا نواة مشروعه الذي يبدأ في موسم 2020-2021 إلا أنّه لم يقدم أي عرض رسمي.وعاد ميسي إلى تدريبات النادي الكتالوني صباح اليوم، الأحد، استعدادًا لخوض لقاء بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.جدير بالذكر أنّ البلوجرانا لم يستفد من خدمات ميسي خلال الموسم الجاري بسب تعرض اللاعب للإصابة وحقق 7 نقاط فقط في أول 4 جولات.انتهى

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