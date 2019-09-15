أمن الحشد يرد على تصريحات أحد النواب: سنستخدم الاطر القانونية ضدك

2019/09/15 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصدرت مديرية أمن الحشد الشعبي، الأحد، بيانا ردت فيه على ادعاءات أحد اعضاء مجلس النواب ضد المديرية وتوجيه اتهامات لها عبر منابر إعلامية من دون دليل.

وذكر بيان للحشد، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" في ظل إنجازات مديرية أمن الحشد الشعبي التي تحققت ضد الإرهاب والفاسدين، تستغرب المديرية من مهاجمتها من قبل احد أعضاء مجلس النواب وشنه حملة من الاتهامات من دون دليل ومسوغ عبر تصريحات غير منضبطة والتي تعتبر إساءة واضحة لممثلي الشعب في البرلمان".واضاف" في الوقت الذي ننأى بانفسنا عن الوصول للمستوى الذي وصل اليه النائب من الالفاظ واستغلاله منابر إعلامية لمهاجمة الآخرين دون دليل، فاننا سنستخدم الاطر القانونية إزاءه ونحن نثق بمهنية القضاء العراقي العادل ولا نتعامل مباشرة مع من يريد تشويه سمعة مؤسسات الدولة من اجل أهداف مشبوهة".انتهى

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