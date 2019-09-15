الاقتصادية النيابية تكشف عن عدد المشاريع المعطلة في البلاد

2019/09/15 | 16:38

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الاتجاه برس- خاص

كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، سالم طحمير، اليوم الاحد، عن عدد المشاريع المتوقفة منذ عام 2003 ولغاية العام الجاري.

وقال طحمير في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، إن “عدد المشاريع المتوقفة منذ عام 2003 ولغاية الان وصلت إلى ما يقارب 9 الاف مشروع في عموم محافظات البلاد”.

وعزا عضو البرلمان، توقف تلك المشاريع، إلى “قلة الخبرة، والمحسوبية والمنسوبية التي تتعامل بها الحكومة مع بعض الشركات، فضلاً عن الازمة الاقتصادية التي مر بها البلاد في عام 2014”.

وأضاف أن “تلك المشاريع بحاجة الى اموال طائلة من اجل اعادة تشغيلها، على ان تكون تحت اشراف لجان متخصصة مجردة من الانتماءات الحزبية”.

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