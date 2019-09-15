أمن الحشد الشعبي يرد على تصريحات أحد النواب

2019/09/15 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بيانا ردت فيه على ادعاءات أحد اعضاء مجلس النواب ضد المديرية وتوجيه اتهامات لها عبر منابر إعلامية من دون دليل.

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