2019/09/15 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي، عن نية عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية تقديم استقالتهم من مجلس النواب لعدم قناعتهم بالانجازات التي تقدم الى المواطن، مشيرا الى أن “الايام المقبلة حبلى بالمفاجآت”.وقال الزيادي في تصريح لـ/SNH/، إن “هناك عددا من النواب سيقدمون استقالاتهم كما تقدم النائب حسن العاقولي”، مبينا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الايام المقبلة حبلى بالمفاجآت”.. سائرون تتحدث عن استقالات جماعية في البرلمان) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الايام المقبلة حبلى بالمفاجآت”.. سائرون تتحدث عن استقالات جماعية في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).