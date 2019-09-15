بافل طالباني يبحث مع عبدالمهدي المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد

2019/09/15 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بافل طالباني، أهمية التعاون والحوار المشترك والمحادثات الجدية، في سبيل حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وفق اسس الدستور وتحقيق العدالة.وذكرت وسائل الإعلام التابعة للإتحاد الوطني أن بافل طالباني النجل الاكبر للرئيس الراحل جلال طالباني بحث اليوم الأحد مع عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء الاتحادي المسائل السياسية والامنية والمشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد.و […]

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