الدفاع النيابية تحدد مكان انطلاق الطائرات الإسرائيلية لاستهداف مواقع الحشد الشعبي

2019/09/15 | 16:46

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بغداد :سومر نيوز

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، مكان انطلاق الطائرات المسيرة التابعة للكيان الصهيوني التي نفذ...

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