دراسة: الفقر يتسبب بزيادة التهابات الجسم ويعجل الشيخوخة

2019/09/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأثر سرعة الشيخوخة بعوامل وراثية وبيئية، وقد توصلت نتائج أبحاث جديدة إلى أن الفقر عامل مؤثر هو الآخر في التعجيل بمظاهر التقدم في العمر.وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كوبنهاغن تبين أن انخفاض الدخل ومواجهة مشاكل اقتصادية يضعف من القدرة البدنية والذهنية إلى جانب زيادة التهابات الجسم.الفقر يُضعف قدرة قبضة اليد، ويقلل القدرة […]

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