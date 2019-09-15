المالكي : نرفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول

2019/09/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الاحد، رفضه بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول ، فيما اشار الى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لاعمار المدن التي تضررت جراء الارهاب .وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه ، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل ، اليوم، ...

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