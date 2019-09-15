الدايني تصارح الكتل السنية بـ”الخطأ الكبير”: القادم اسوأ ولنكن مثل الكرد

2019/09/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اعتبرت النائبة عن تحالف القرار العراقي ناهدة الدايني، انضمام الكتل السنية الى تحالف الاصلاح والاعمار “خطأ كبيراً” غيب الهوية السنية، مشيرة الى أن سياسة المحاور اوصلت العراق الى الهاوية.وقالت الدايني لـ/SNG/،إن “سياسة المحاور في العراق ما بعد الاحتلال موجودة وان لم تكن معلنة”، مشيرة الى ان “سياسة المحاور ذهبت بالعراق الى المجهول والهاوية ...

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