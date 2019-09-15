أحكام بالسجن لمدان بالنهوة..ومدانين اثنين بالسرقة

2019/09/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ لأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الحد، عن انه تم اصدار حكمين أحدهما بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة عن جريمة "النهوة العشائرية" وحكم آخر ضد مدانين اثنين عن جريمة سرقة منزل في مدينة الكوت.

وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان، تلقت وكالة النبأ لأخبار نسخة منه، أن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات واسط نظرت قضية مدان وحكمت عليه بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة لقيامه في مدينة الكوت منطقة الفلاحية بالنهوة العشائرية ضد احد المشتكيات حال ذلك دون زواجها".

واضاف، أن"الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة التاسعة/ 2 الشق الثاني من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".

وذكر البيان، أن"المحكمة نفسها قضت على مدانين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات استنادا لاحكام المادة 444/ اولا ورابعا من قانون العقوبات العراقي لقيامهما بسرقة منزل في مدينة الكوت منطقة الحيدرية بالقوة والاكراه".



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