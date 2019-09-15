عبدالمهدي يستقبل رؤساء ثلاث شركات متخصصة في الكهرباء

2019/09/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الأحد، رؤساء شركات سيمنس الالمانية واكوا باور السعودية وجي اي الامريكية.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقته “كلكامش برس”، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل رؤساء شركات سيمنس الالمانية واكوا باور السعودية وشركة جي اي الامريكية، كلا على انفراد” .

وأضاف البيان أنه “جرى متابعة خارطة طريق قطاع الكهرباء مع رئيس شركة سيمنس جو كايزر والتزاماتها من اجل تحقيق كهرباء مستقرة قبل الصيف المقبل، وشدد رئيس مجلس الوزراء على انجاز شركة سيمنس لتعاقداتها وفق المدد الزمنية المتفق عليها ضمن افضل الموافقات العالمية” .

وأشار البيان إلى أن “رئيس شركة اكوا باور محمد عبدالله ابونيان اعرب عن حرص القيادة السعودية على توثيق العلاقة مع العراق، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعرض رئيس الشركة خدماتها في مشاريع الكهرباء والماء والربط الخليجي”.

وتابع البيان أن “عبد المهدي بحث مع شركة جي اي، جون رايس ورئيس فرع جي اي في الشرق الاوسط جو انيس، بحضور السفير الامريكي ببغداد، الالتزامات التي قطعتها الشركة بتوفير طاقات جديدة ومستمرة” .

وأبدى رئيس مجلس ادارة الشركة رغبته في “التعاون والشراكة مع العراق والعمل على تجهيز الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين” .

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