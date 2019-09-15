2019/09/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اوعز محافظ الانبار علي فرحان محمد الدليمي ، اليوم الاحد، بأكساء وتبليط كافة الطرق الرئيسية والفرعية في ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي ضمن

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