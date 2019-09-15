ناشط ايزيدي يكشف هوية قيادي مسؤول عن خطف الايزيديين في عفرين

2019/09/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو كشف الناشط والناجي الايزيدي “على حسين الخانصوري” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) عن هوية قيادي في فصيلة (احرار الشرقية) يدعى “ابو حاتم الشقرا” وهو مسؤول عن خطف واحتجاز العوائل الايزيدية في مناطق عفرين واعزاز بمحافظة حلب السورية.وتحدث “الخانصوري” ل ايزيدي 24 حول جرائم الإرهابي “أحمد إحسان …

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