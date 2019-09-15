"عقب تبديله".. علاء عباس منزعج من حكيم شاكر والأخير يتخذ إجراءات تأديبية بحقه

2019/09/15 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ابدى لاعب الزوراء علاء عباس، اليوم الاحد، انزعاجه بعد تبديله في مباراة كأس السوبر العراقي ضد نادي الشرطة.

وقال مصدر مطلع لـ {الفرات نيوز}، إن "علاء عباس أبدى انزعاجه الكبير من تبديله في الشوط الثاني امام الشرطة بمباراة السوبر التي أقيمت في ملعب الكوت".ونقل المصدر قول اللاعب موجهاً كلامه للمدرب حكيم شاكر، "انت هم مدرب".وأشار المصدر، إلى أن "المدرب لم يسمعها بشكل واضح في البداية، لكن عند التأكد منها توعد بانه سيأخذ الإجراءات المناسبة بحقه خلال الوحدة التدريبية المقبلة يوم غد الاثنين".وتوج فريق نادي الشرطة بطلاً لكأس السوبر على حساب فريق الزوراء في المباراة التي أقيمت، مساء أمس السبت، في ملعب الكوت الأولمبي وقادها الحكم الدولي واثق محمد بفارق ركلات الجزاء 4/3 بعد التعادل في الوقت الاصلي بهدف لمثله.وسجل علاء عباس هدف التقدم للزوراء من ضربة رأسية في الدقيقة 49، وعادل الكفة للشرطة البديل الكونغولي المحترف أمبوكو في الدقيقة 60.انتهى

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