في ذكرى ميلاده.. تعرف على حكايات

2019/09/15 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} مثل هذا اليوم الـ15 من ايلول عام 1912،ولد نجم الكوميديا الأول، الضاحك الباكي اسماعيل ياسين.

و في ذكرى ميلاده الـ 107، ترصد المواقع الرياضية حكايات اسماعيل ياسين مع الكرة و فريقه المفضل.في البداية يقول نجل السيناريست أبو السعود الأبياري فيقول في حوار تليفزيوني: كان الفنان إسماعيل ياسين طيب وهادئ إلا في شئ واحد وهو حبه للزمالك، في مرة من المرات بكيت عقب خسارة نادي الزمالك لأني كنت أظن أن والدي زملكاوي، و حينما قال لي والدي : لماذا تبكي؟ قلت له لأني زملكاوي مثلك، رد أبو السعود الإبياري: ” أنا لست زملكاويًا ولكن أشجع الزمالك فقط لأنه حينما يخسر تتوتر أعصاب إسماعيل ياسين ويغدو رجل عنيف أكثر عصبيه مما يجعل طاقم العمل بالأستوديو ومناخ التصوير كله فى حالة سيئة وكان يشعل أجواء التصوير بهجة عند فوز الزمالك.كما أرتبط إسماعيل ياسين بعلاقة صداقة قوية جدا مع نجم الزمالك نبيل نصير وهو الأمر الذى دفعه لمطالبة الكاتب والسيناريست أبو السعود الإبيارى لكتابة مسرحية عن صديقه الزملكاوى وسماها الكرة مع بلبل وقدم فيها شخصية تشابه نبيل نصير من حيث الطباع والمواقف الحياتية.جمعت الصداقة بينه وبين نجوم الزمالك فى الأربعينات والخمسينات وفى مقدمتهم حنفى بسطان وعبد الكريم صقر وغيرهما من باقى نجوم الفانلة البيضاء.و تقول ميرفت ابنة خالة ياسين إسماعيل ياسين، ووالدة الشاعر أيمن بهجت قمر في حوار مع صحيفة “الوطن” أن لاعبه المفضل هو الكابتن حمادة إمام، والد حازم إمام، ووقت مباراة الزمالك المنزل يتحول لحظر تجول ممنوع الكلام، “منتبه للمباراة بشكل شرس، إيديه ورجليه بيرتعشوا من العصبية والتوتر لحد ما الزمالك يكسب”، ومع فوز فريقه المفضل يسعد كثيرا ويصبح يومه جيدأ.انتهى

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