محافظ بغداد: سنعمل على معالجة الضرر في طريق التاجي

2019/09/15 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، تنسيق متواصل مع المرور والجهات ذات العلاقة لمنع تضرر الطرق الخارجية جراء الحمولات الزائدة للمركبات، مشيرا الى المباشرة بقشط الشارع الرئيسي لطريق التاجي.

وقال محافظ بغداد، خلال زيارته الميدانية لقضاء التاجي ولقاءه اهالي ووجهاء المنطقة بحضور اعضاء من مجلس المحافظة والملاك المتقدم ورؤساء الوحدات الادارية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحافظة ستعمل على متابعة منع ان تكون التاجي منطقة مكب للنفايات بما يلحق الضرر بالمواطن وما يسببه من تلوث بيئي، فضلا عن ايجاد حل لتضرر الطرق مع الجهات البلدية والامنية والرقابية ذات العلاقة لمنع دخول المركبات المخالفة للأحمال الثقيلة اضافة الى المتابعة المستمرة مع مجلس الوزراء بخصوص تأهيل مداخل العاصمة”.





وأوضح البيان، ان “هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية للتعرف عن الخدمات المقدمة وحاجة الاهالي فضلا عن الاستماع الى طلبات وشكاوى المواطنين ومقترحاتهم “.





وأشار الجزائري، الى ان “المحافظة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الى المواطنين في جميع احياء ومناطق بغداد وفقا لإمكاناتها المتاحة وضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا”.

وتابع، ان “قضاء التاجي يحتاج الى الكثير من التخصيصات المالية لسد النقص الحقيقي في المشاريع والمؤسسات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات بما يغطي حجم الكثافة السكانية للمنطقة”، داعيا الى “اعادة النظر بالتخصيصات المالية للمحافظة بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للخدمات والمشاريع في مناطق أطراف بغداد”.

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