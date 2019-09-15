تركيا تتسلم بطارية ثانية من منظومة الدفاع الروسية

2019/09/15 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن روسيا أكملت عملية تسليم مكونات ثاني بطارية من منظومة الدفاع الصاروخي “إس – 400 أرض – جو” إلى قاعدة جوية في العاصمة التركية.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تعتزم تفعيل المنظومة في أبريل 2020، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.وكانت تركيا قد مضت قدما في

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