2019/09/15 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد ضرورة إستكمال كافة الاجراءات والقانونية والفنية واللوجستية والمضي بالإستعدادات وتهيئة المراكز والمحطات الانتخابية لاجـراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المقرر 1-4-2020، ومواجهة التحديات التي قد تواجه العملية الانتخابية وإيجاد السبل الكفيلة لتذليلها.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان” ان الحداد التقى اليوم في مكتبه رئيس وأعضاء المفوضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحــداد يبحث مع مفوضية الإنتخابات إستكمال كافة الاجراءات الفنية والإستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات لعام) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحــداد يبحث مع مفوضية الإنتخابات إستكمال كافة الاجراءات الفنية والإستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات لعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).