امرأة في قبضة الأمن.. حاولت ادخال مخدرات لشقيقها الموقوف في السجن!!

2019/09/15 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاحد، عن القاء القبض على امرأة حاولت ادخال حبوب مخدرة لصالح شقيقها الموقوف في السجن .وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المفتشات العاملات في مراكز الشرطة المحلية التابعة لشرطة بغداد، وخلال التفتيش الدقيق تمكن من القبض على متهمة […]

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