افتتاح الدراسة المسائية في عشر كليات بالجامعة المستنصرية

2019/09/15 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجامعة المستنصرية اليوم الاحد، خطتها لافتتاح الدراسة الأولية المسائية في عشر كليات باستثناء كليات المجموعة الطبية، للعام الدراسي 2019-2020.

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