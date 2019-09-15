الحداد يستقبل وفدا كرديا ويؤكد: الاجواء ايجابية بين بغداد واربيل

2019/09/15 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاحد، ان الاجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان "ايجابية"، فيما شدد على حل الخلافات ودعم الجهود الساعية بهذا الشأن، إضافة الى تطبيق الدستور.

وقال المكتب الاعلامي للحداد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحداد استقبل وفداً من حكومة اقليم كردستان برئاسة سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان وبحضور الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني".

واضاف أن "الحداد أكد بان الأجواء الحالية إيجابية بين الحكومة الإتحادية وحكومة الاقليم والزيارات مستمرة بين الجانبين على مستوى الوفود للتباحث ومناقشة السبل الكفيلة لحل المشاكل والملفات العالقة المتراكمة بين بغداد وأربيل".

وبين "جرى في اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها إستمرار التعاون والتنسيق بين الإقليم وبغداد ودعم الجهود والمساعي الرامية لترطيب الأجواء وحل الخلافات والمشاكل وفق المصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا العراقي، وتطبيق الدستور ودفع عجلة البناء والإعمار نحو الأمام وتأمين الاستقرار والازدهار وتثبيت دعائم الأمن في عموم البلاد".

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