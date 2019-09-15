المباشرة باعمار وتاهيل سوق النجفي وسط الموصل القديمة

2019/09/15 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الهندسية والفنية في مديريتي بلدية وبلديات نينوى باعمار وتاهيل اقدم سوق في مدينة الموصل القديمة وقال مدير تاهيل مشروع سوق النجفي المهندس يحيي عبد الصمد ان”الملاكات الهندسية باشرت باعمار سوق النجفي بعد خروجه عند الخدمة خلال عمليات تحرير الموصل من بطش داعش” واضاف عبد الصمد ان”مدة اعمار وتاهيل السوق حددت بنحو 7 اشهر […]

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