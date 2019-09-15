الإطاحة بامرأة بعد محاولتها ادخال مخدرات إلى مركز شرطة

2019/09/15 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، الاحد، اعتقال متهمة حاولت ادخال حبوب مخدرة لشقيقها الموقوف باحد مراكز الشرطة في بغداد.

وقال معن في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “المفتشات العاملات في مراكز الشرطة المحلية التابعة لشرطة بغداد، وخلال التفتيش الدقيق يقبضن على متهمة حاولت إدخال نحو 20 حبة مخدرة الى داخل احد المراكز”.

وأضاف أن المتهمة حاولت “اعطاءها الى شقيقها الموقوف في المركز”، مشيراً الى “اتخاذ بحقها الإجراءات القانونية اصوليا”.

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