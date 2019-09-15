حصيلة حملة أمنية استهدفت قرى في المقدادية

2019/09/15 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تنفيذ قوة من قيادة عمليات ديالى، حملة تفتيش ومداهمة في قريتي “سنسل وشيروين” شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية تلقتته “كلكامش برس “، أن “الواجب كان من محورين واسفر عن العثور على كدس عتاد في منطقة الدواليب يحتوي على حزامين ناسفين جاهزين للتفجير و4 جعب صدرية و10 اسلاك تفجير وشريط BKS يحتوي 50 اطلاقة، وتم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة، كما تم العثور على وكر يحتوي 7 صواريخ قاذفة RBG7 وزورق صنع محلي كان يستخدم من قبل عناصر ارهابية للتنقل على ضفتي نهر ديالى ، فضلا عن مواد طبية واخرى غذائية وافرشة، وقد تم تفجير المواد بالكامل من قبل مفرزة معالجة الفرقة الخامسة”.

وأضاف أن “قوة مشتركة من فوج المهامات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وفوج استخبارات واستطلاع قيادة فرقة المشاة الخامس نفذت واجب مداهمة وتفتيش في منطقة العظيم قرب قرية البو محمد، وعثرت خلاله على وكر يحتوي مدفعي SPG9 وركيزة و3 قنابر هاون 120 ملم على شكل عبوة ناسفة، فضلا عن عبوة محلية الصنع وحشوة SPG9 وصاروخ يحمل على الكتف ورشاشتي BKS وأخرى RBK وسلك تفجير و1000 إطلاقة من عتاد رشاشة BKS و500 إطلاقة عتاد 14،5 و9 زعانف هاون عيار 60 وعلبة c4 وسبطانة إحادية و7 مساطر تفجير و25 قنبرة هاون 60 ملم ومواد اخرى وقد تم استطحاب المواد من قبل قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية”.

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