2019/09/15 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: اميركا تدعم السعودية في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف اميركا بأن مداخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/15 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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