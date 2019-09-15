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روحاني: موقف أميركا يدعم الإرهاب في سورية


روحاني: موقف أميركا يدعم الإرهاب في سورية
2019/09/15 | 17:48
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