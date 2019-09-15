2019/09/15 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني: موقف أميركا يدعم الإرهاب في سورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/15 | 17:48.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: موقف أميركا يدعم الإرهاب في سورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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