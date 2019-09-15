الكمارك تعيد اصدار إرساليتي بطاطا مصابة بـ

2019/09/15 | 17:50

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، اعادة اصدار إرساليتي...

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