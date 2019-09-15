العراق في عين العاصفة وعبد المهدي يخرج عن صمته

2019/09/15 | 17:50

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سومر نيوز: بغداد..



بعد أن كانت تسريبات تتهامس بها صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت فرضية انطلاق طائرات مسيرة من...

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