وزير الخارجيّة يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهولنديّ

2019/09/15 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهولنديّ لدى بغداد هينريكوس ابرام.وذكرت وزارة الخارجية في بيان” انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين بغداد ولاهاي، وآليّات تدعيم التعاون الثنائيّ المُثمِر، والنُهُوض بها في المجالات المُختلِفة، علاوة على التنسيق والتعاون في المحافل الدولـيّة وبما يرقى إلى طموحات الشعبين الصديقين”.وأكّد الحكيم […]

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