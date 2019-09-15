الامن النيابية تعلن عن مكان انطلاق الطائرات المسيرة “الاسرائيلية” التي استهدفت مواقع الحشد

2019/09/15 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، اليوم الأحد، مكان انطلاق الطائرات المسيرة التابعة للكيان الصهيوني التي نفذت الضربات الجوية ضد مواقع الحشد الشعبي في عدد من محافظات البلاد.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ابلغنا بشكل رسمي خلال استضافته داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية بان مواقع الحشد تم استهدافها بطائرات مسيرة تابعة لطيران الكيان الصهيوني”، لافتا إلى إن “الطائرات انطلقت من الأراضي السورية لاستهداف مواقع الحشد الشعبي في عدد من محافظات البلاد”.

وأضاف أن “العملية نفذت وفق معلومات عسكرية قدمها التحالف الاميركي للقيادات العسكرية الصهيونية”، مبينا أن “الكيان الصهيوني يتحجج بان مواقع الحشد الشعبي تابعة لإيران وتخطط لتنفيذ ضربات واسعة ضد الكيان الاسرائيلي”.

وبحثت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس السبت، مع مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قضية استهداف مخازن الاعتدة التابعة للحشد الشعبي.

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