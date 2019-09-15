ضبط مسافرين اجانب بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة في منفذ الشلامجة

2019/09/15 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، اليوم الاحد، ضبط مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي"، مبينة أنه "تم ضبط المسافرة الإيرانية وبحوزتها 40 غم من مادة الهيروين المخدرة، اما المسافر الإيراني الآخر فقد ضبط بحوزته مادة الهيروين المخدرة بوزن 28غم".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المسافرين وما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة كمرك الشلامجة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".انتهى

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