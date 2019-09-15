2019/09/15 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مسافر إيراني بحوزته شرائح وكارتات شحن موبايل في منفذ الشيب الحدودي.وقالت في بيان” انها تمكنت من ضبط مسافر إيراني بحوزته شرائح موبايل (سيم كارت) عدد (5400) وكارتات تعبئة فئة (5000) بعدد (475) لشركة اسيا سيل للاتصالات لم يصرح بها مغادرا العراق متوجهاً الى ايران عبر منفذ الشيب الحدودي […]

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