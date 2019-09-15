ضربت به العراق سابقا .. امريكا تحمي أوربا بـ16 منصة صواريخ “المطر الفولاذي”

2019/09/15 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ” Stars and Stripes” اليومية الأمريكية، إن القوات البرية في الجيش الأمريكي، نشرت ما لا يقل عن 16 منصة إطلاق لمنظومات M270A1 الصاروخية وذلك في منطقة غرافنور الألمانية.

و تم تسليم راجمات الصواريخ هذه، إلى جانب العديد من الآليات المجنزرة والعادية، إلى لواء المدفعية الميداني الحادي والأربعين – وهو القطعة العسكرية الأمريكية الوحيدة من هذا النوع في أوروبا – في نوفمبر 2018.

تقول واشنطن إن نشر هذه المدفعية الصاروخية في ألمانيا، يعد “دليلا على التزام الناتو المستمر وتصميمه الجماعي على حماية الأمن الأوروبي”.

وذكرت الصحيفة الناطقة باسم البنتاغون، أنه تم تصميم هذه المنظومة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وجرى استخدامها في عام 1991 في حرب الخليج، وهناك أطلق الجنود العراقيون عليها لقب “المطر الفولاذي” بسبب فعاليتها.

وتحظى هذه المنظومة الصاروخية، برضى الكثير من الخبراء والمختصين العسكريين.



على سبيل المثال وصفها المقدم الروسي ديمتري تشيبان، في مجلد “الدعم المدفعي والصاروخي للقوات المسلحة الروسية لعام 2018″، بأنها أحد أفضل راجمات الصواريخ في العالم.

يمكن لقاذفة واحدة من طراز M270 مثبتة على هيكل M2 Bradley Fighting Vehicle، أن تطلق من 2 إلى 12 صاروخا تكتيكيا من طرازات مختلفة في أقل من دقيقة واحدة على مدى أكثر من 120 كيلومترا.

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