إسرائيل”.. آخر نظام أبارتايد؟

2019/09/15 | 18:22

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كتب / د.



هيثم مناع…

في السابع من أيار (مايو) 1948 وجه شارل مالك، مندوب لبنان في الأمم المتحدة، برقية إلى الحكومة اللب...

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