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إسرائيل”.. آخر نظام أبارتايد؟


إسرائيل”.. آخر نظام أبارتايد؟
2019/09/15 | 18:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / د.

هيثم مناع…

في السابع من أيار (مايو) 1948 وجه شارل مالك، مندوب لبنان في الأمم المتحدة، برقية إلى الحكومة اللب...

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