2019/09/15 | 18:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إسرائيل”.. آخر نظام أبارتايد؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
هيثم مناع…
في السابع من أيار (مايو) 1948 وجه شارل مالك، مندوب لبنان في الأمم المتحدة، برقية إلى الحكومة اللب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إسرائيل”.. آخر نظام أبارتايد؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إسرائيل”.. آخر نظام أبارتايد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).