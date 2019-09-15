إعادة اصدار إرساليتي بطاطا مصابة بـ “خنفساء كلورادو” في منفذ المنذرية

2019/09/15 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في

محافظة ديالى، اليوم الأحد، اعادة اصدار إرساليتي من مادة البطاطا مصابة بآفة

زراعية “خنفساء كلورادو” .

وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أنه “اعادة اصدار إرساليتي من مادة البطاطا مصابة بآفة

زراعية خنفساء كلورادو”.

وأضاف البيان، أن “إعادة الاصدار جاءت بناءً على

تقرير شعبة الحجر الزراعي”، مبينة أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية

بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة”.

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